Die Polizei meldet einen versuchten Einbruch in den Katholischen Kindergarten St. Joseph in der Gilgenstraße. Laut Bericht haben Unbekannte im Zeitraum von Dienstag, 17.30 Uhr, bis Mittwoch, 8.55 Uhr, versucht, in das Gebäude einzudringen, scheiterten jedoch an zwei Fenstern und einer Tür. Dennoch haben die Täter Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro verursacht. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. Seit Monaten beschäftigen Einbrüche in Kitas die Speyerer Polizei. Auch nach der Festnahme zweier Tatverdächtiger vor wenigen Tagen hält die Serie an.