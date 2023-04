Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine gemeinsame Aktion gegen den Fachkräftemangel haben am Mittwoch der Elternausschuss und das Personal der größten städtischen Kita mit Hort „Wola – Ein Haus für Kinder“ gestartet. Sie wollen vor allem Öffentlichkeit herstellen. Am liebsten ganz Speyer soll bald die Buttons mit ihren Forderungen am Kragen tragen.

„Gute Erzieherinnen sind Schätze.“ „Wir brauchen neue Erzieher.“ Solche Aussagen stehen auf den Buttons, die in der Kita Wola hergestellt worden sind.