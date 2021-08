Der Eröffnungstermin der neu gebauten katholischen Kindertagesstätte Don Bosco im August kann nicht gehalten werden. Das hat Paul Nowicki, Träger-Vertreter der Dompfarrei Pax Christi, auf RHEINPFALZ-Anfrage erklärt. „Wir träumen jetzt vom 1. September.“ Wegen Lieferschwierigkeiten beim Material stehe der Bau still. „Kinder und Eltern der bisherigen drei Gruppen sind in der Einrichtung in St. Otto weiterhin gut versorgt“, betont Nowicki. Es entstehe keine Lücke. 66 Kinder würden nach dem Einzug in den zweigeschossigen Massivbau in der Straße Im Erlich 67b Platz finden, weitere 66 Zwei- bis Sechsjährige im Stockwerk darüber. Selbst wenn der Einzug zum 1. September gelinge, zögen Kinder und Erzieher auf eine Rest-Baustelle: Nowicki berichtet, dass zumindest die Arbeiten auf dem Campus zwischen Don Bosco, Förderschule im Erlich und der katholischen Kita St. Christophorus zum Zeitpunkt des Einzugs nicht abgeschlossen sein werde. Derzeit wird laut Nowicki die Küche in das neue Gebäude eingebaut. Beschlossen sei mittlerweile zudem eine Photovoltaikanlage auf dem Don-Bosco-Dach. Vor der Inbetriebnahme der neuen Kita sei zum Kennenlernen eine Begehung der Räume mit den unmittelbaren Anwohnern vorgesehen, kündigt Nowicki an.