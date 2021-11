Die Einweihung der neuen katholischen Kita Don Bosco zögert sich weiter hinaus.

Entsteht in Speyer der neue BER? „Nein, so groß sind wir noch nicht“, sagt Paul Nowicki zur Lage beim Neubau der Kita Don Bosco Im Erlich. Der zuständige Diakon räumt aber durchaus einige Parallelen zu dem wohl größten Baudesaster der jüngeren Zeitrechnung in Deutschland ein. Weil zuerst Material und dann Arbeiter oder auch beides in Speyer gefehlt hatte, hatte sich die Inbetriebnahme der Kita Im Erlich 67b, in der künftig 132 Kinder auf zwei Geschossen betreut werden sollen, schon mehrfach verzögert.

„Deshalb bin ich vorsichtig und will keinen Termin für unseren Einzug nennen“, sagt Nowicki, der eigentlich auf einen Betriebsbeginn im September gehofft hatte. Eine weitere Parallele zum Großflughafen BER. Wie auch das: „Es hängt jetzt noch an der Brandmeldeanlage“, berichtet er. Oh weh ...

Spielzeug-Flugzeuge zum Karriere-Start?

Aber der katholische Diakon ist froh, dass die Feuertreppen jetzt geliefert und eingebaut wurden. „Ich hoffe sehr, dass ich die Betriebserlaubnis Ende des Jahres noch beantragen kann“, sagt er. Weil das Ende der Bauarbeiten nun in Sichtweite sei, freue man sich ab sofort auch über Anmeldungen von Kindern für die neue Kita. Vielleicht bekommen die dann beim Einzug ein paar tolle Spielzeug-Flugzeuge und werden später als ausgebildete Piloten mal selbst den echten BER ansteuern. .