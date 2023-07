Das Angebot an Kinderbetreuung in Speyer wächst. Die Stadt ist dabei nicht der einzige Kita-Träger. Neben den Kirchen unterstützen sie auch die Diakonissen. Bei diesen steht am Wochenende ein Jubiläum an. Die Kindertagesstätte Rulandstraße der Diakonissen feiert ihr 50-jähriges Bestehen mit einem großen Sommerfest am Samstag, 15. Juli. Ihre Geschichte zeigt gut, wie der Bedarf an Kinderbetreuung in Speyer wächst. Eröffnet wurde sie 1973 mit einer Gruppe am jetzigen Standort. Seither wurde sie mehrfach vergrößert. Ein Umbau fand im Jahr 2013 statt, als unter anderem die Voraussetzungen geschaffen wurden, um auch einjährige Kinder aufzunehmen und das pädagogische Konzept neu auszurichten. „Aus Gruppenräumen wurden Funktionsräume wie zum Beispiel Atelier oder Bauzimmer“, berichten die Diakonissen. 2022 seien dann Lüftungsanlagen eingebaut und der Bereich für die ein- bis dreijährigen „Nestkinder“ erweitert sowie das Raumkonzept der Kita modernisiert worden.

Heute bietet die Kita Rulandstraße Platz für 113 Kinder. Für Nachwuchs von Diakonissen-Mitarbeitern gibt es Betriebskita-Plätze, die sich am Schichtdienst im Unternehmen orientieren. Aktuell sind dem Träger zufolge in der Kita 23 Fachkräfte und drei Auszubildende sowie zwei Praktikanten beschäftigt. In der Rulandstraße ist die jüngere von heute zwei Kitas der Diakonissen in Speyer. Die ältere war seit 1959 in der Bartholomäus-Weltz-Straße ansässig und ist inzwischen in einen Neubau in Nachbarschaft des Jubilars umgezogen.

Termin



Sommerfest zum Jubiläum am Samstag, 15. Juli, im Mutterhaus-Park, ab 9.30 Uhr mit Gottesdienst, ab 10.30 Uhr mit Picknick, um 11.15 sowie um 13 Uhr mit Hausführungen durch die Kita. Kita-Kinder treten auf, Spiele sind vorbereitet.