Wie gut ist das Angebot in den städtischen Kindergärten? Diese Debatte hat ein Prüfantrag der UfS-Fraktion im Stadtrat in Gang gesetzt. Der zuständige städtische Fachbereichsleiter sieht keine größeren Probleme – und erntet Widerspruch.

Die UfS fordert „weitere Maßnahmen zur Gewinnung und Bindung pädagogischer Fachkräfte“. Ihr Befund: Es fehlten nicht nur laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung 300 Kita-Plätze in Speyer, es mangele trotz großer Mühe der Beteiligten auch an Qualität im Angebot. „Der Notfallplan ist Realität“, sagte Rosemarie Keller-Mehlem (UfS). „Viele Kitas können die vereinbarten Betreuungszeiten nicht zuverlässig gewährleisten und müssen kurzfristig Gruppen schließen.“

Fehlende oder unzureichende Betreuungsoptionen für ihr Kind machten vielen Eltern, die wieder arbeiten möchten, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf schwer, so die UfS. Darunter litten sie und die Arbeitgeber. Gefordert wurde mehr Einsatz für die Fachkraft-Gewinnung. Andere Städte machten mehr als Speyer, unterstützten Personal etwa bei der Wohnungssuche, gewährten Umzugspauschalen oder böten bei Bedarf kostenfreie Supervision für alle Mitarbeiter.

„Tun schon vieles“

Jugend- und Sozialamtsleiter Georg Lehnen-Schwarzer wies städtische Versäumnisse zurück. „Wir tun schon vieles, um Fachkräfte zu gewinnen.“ Es gebe in den Teams der zwölf städtischen Kitas kaum längere Vakanzen. „Jedes Kind, das es möchte, bekommt einen Betreuungsplatz in Speyer“, sagte der Fachbereichsleiter. Die Situation sei „gut, hervorragend“. Es mangele derzeit nicht an Fachkräften, die Stadt erhalte „erstaunlich viele Bewerbungen“. Sie ermögliche alle denkbaren Arbeitszeitmodelle, zahle aber etwa keine zusätzlichen Prämien – auch um das gute Miteinander mit den privaten Kita-Trägern zu erhalten und diesen kein Personal abzuwerben. Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) fügte hinzu, dass derzeit kein Verfahren gegen die Stadt laufe, weil sie einen Betreuungsanspruch nicht erfüllen könnte. Zum Vergleich: In Ludwigshafen seien es um die 60.

Mehrere Ratsmitglieder stützten die UfS-Position, dass eine verlässliche Betreuung nicht gesichert sei. Der Antrag, weitere Maßnahmen zu prüfen, erhielt eine breite Mehrheit.

Leserforum

Ist die Kita-Betreuung in Speyer ausreichend und zuverlässig genug? Schicken Sie uns gerne Ihre Erfahrungen per E-Mail an redspe@rheinpfalz.de.