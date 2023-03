Der Betreuungsbedarf von Eltern mit Kindern im Kindergartenalter geht vor allem in Randzeiten am bestehenden Kita-Angebot der Stadt vorbei. Das hat eine Online-Befragung zum Betreuungsbedarf ergeben, an der rund die Hälfte der betroffenen Mütter und Väter im Dezember teilgenommen haben.

Besonders die möglichen Bring- und Abholzeiten in den städtischen Kitas vor acht und ab 17 Uhr machen berufstätigen Eltern demnach große Probleme. Viele von ihnen müssen deshalb auf weitere Betreuungsmöglichkeiten zurückgreifen, auch wenn keine Großeltern zur Verfügung stehen. Knapp 21 Prozent der befragten Eltern sind unzufrieden mit dem bestehenden Betreuungsangebot in städtischen Kitas. Hinsichtlich des derzeit kontinuierlich angewendeten Notfallplans ist die Sicherheit nicht gewährleistet, dass die Kinder sieben Stunden täglich in der Kita betreut werden. Besserung sieht Michael Stöckel, städtischer Abteilungsleiter Kindertagesstätten/Kindertagespflege kurzfristig in dem Bereich nicht. Obwohl Speyer im Vergleich mit anderen rheinland-pfälzischen Kommunen im personellen Bereich gut dastehe, könne der derzeit hohe Krankenstand bestehende Personal-Defizite auch mit Springerkräften nicht ausgleichen, erklärt er. Ebenso sei der anhaltende Fachkräftemangel in den nächsten Jahren nicht aufzuholen, vermutet er.

Schließung der Waldgruppe

Wegen fehlenden Personals sei die neu errichtete katholische Kita Don Bosco nach wie vor nur zur Hälfte belegt, berichtet Stöckel von der angespannten Lage der Kita im Speyerer Westen. Die Hoffnung liege darauf, die Situation noch im Laufe dieses Jahres zu entspannen und die obere Etage von Don Bosco belegen zu können.

Ende Februar wurde die Waldgruppe des evangelischen Diakonissen-Hauses für Kinder geschlossen. Nahtlos sei zum 1. März eine zusätzliche Gruppe mit waldpädagogischem Konzept eingerichtet worden, betont Claudia Völcker, Leiterin des Diakonissen-Fachbereichs Kinder- und Jugendhilfe. 20 Kinder zwischen zwei und sechs Jahren können demnach im Haus für Kinder das Haupthaus und den Wald nutzen.