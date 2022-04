Am Dienstagnachmittag ist es zu einem Frontalunfall zweier Autos gekommen, in dessen zwei Personen leicht verletzt worden sind. Nach Angaben der Polizei ist eine 32-jährige Speyererin mit ihrem Opel in Höhe der Zufahrt zum Industriehof auf der Franz-Kirrmeier-Straße in den Gegenverkehr geraten. Die Frau habe einen plötzlichen Schwächeanfall erlitten. Im Gegenverkehr sei ihr Auto mit einem entgegenkommenden Ford Focus frontal zusammengestoßen. Dessen Fahrer sei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Auch die Unfallverursacherin hat sich den Beamten zufolge leicht verletzt. Beide Fahrzeuge haben einen Totalschaden erlitten. Der Gesamtschaden wird auf etwa 22.000 Euro geschätzt. Während der Bergungsarbeiten ist die Franz-Kirrmaier-Straße für etwa zwei Stunden in beide Richtungen voll gesperrt worden.