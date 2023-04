Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst und Bischof Karl-Heinz Wiesemann haben von Speyer aus schon länger Aufrufe an die Menschen in der Pfalz gestartet, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Wer Vertreter freier christlicher Gemeinden in Speyer zum Impfen befragt, bekommt teilweise keine Antwort, teilweise sehr abwägende Appelle für Respekt und Gleichbehandlung.

„Natürlich beschäftigen uns die aktuellen gesellschaftlichen und gesundheitspolitischen Strömungen genauso wie jeden Menschen in unserem Umfeld.“ Das haben Reinhard