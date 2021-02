Für Christian Schad, Präsident der Evangelischen Kirche der Pfalz, beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Am Sonntag, 14. Februar, 14 Uhr, wird der 63-Jährige bei einem Gottesdienst in der Speyerer Gedächtniskirche in den Ruhestand verabschiedet. Seine Nachfolgerin Dorothee Wüst wird in ihr Amt eingeführt, welches sie am 1. März antritt.

Schad gilt als Befürworter der Ökumene. Nach dem Ende seines Berufslebens, in dem er zahlreiche Ämter innehatte, wird er neuer Präsident des Evangelischen Bundes. Geboren wurde er am 14. Februar 1958 in Ludwigshafen als ältester Sohn in einem liberalen Elternhaus. Schads Großeltern mütterlicherseits lebten in einer konfessionellen Mischehe. Er begeisterte sich – gegen den Willen seines Vaters, der in Ludwigshafen in dritter Generation ein Küschnergeschäft führte – für den Beruf des Pfarrers. Das Geschäft der Familie übernahm der jüngere Bruder. Nach dem Theologie-Studium in Bethel, Tübingen und Bonn wurde Schad 1986 im vorderpfälzischen Weingarten als Pfarrer ordiniert, wo er bis 1991 Gemeindepfarrer und Studierendenseelsorger in Germersheim war. Danach war er von 1991 bis 1996 theologischer Referent im Landeskirchenrat in Speyer. Nach drei weiteren Jahren als Dozent am Predigerseminar in Landau wurde er 1998 zum Oberkirchenrat gewählt. Bei seiner Wahl zum Kirchenpräsidenten im Jahr 2008 erhielt Schad fast alle Stimmen der Synode. 2014 bestätigte ihn die Landessynode mit großer Mehrheit im Amt. Daneben hatte Schad viele Ehrenämter inne. 2019 erhielt er die Ehrendoktorwürde der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz.

Corona-bedingt ist der Gottesdienst nichtöffentlich. Er ist abrufbar auf dem Youtube-Kanal der Landeskirche sowie beim SWR. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass die Parkflächen rund um die Kirche (Bartholomäus-Weltz-Platz und Schwerdstraße) am Sonntag von 12 bis 19 Uhr gesperrt sind, auch für Monatsparkscheininhaber.