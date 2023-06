Nach 2019 in Mutterstadt feiert der Kirchenbezirk Speyer endlich wieder einen Dekanatskirchenmusiktag: am 2. Juli um 15 Uhr in der protestantischen Kirche in Iggelheim. Gemeldet sind Sänger aus den Chören Dreifaltigkeit Speyer, Böhl, Mutterstadt, Gedächtnis Speyer, Diakonissen/Auferstehung Speyer und Iggelheim. Orgel spielen mit Achim Scheuermann und Ansgar Armbrust zwei versierte Organisten aus dem Bezirk, eine Bläsergruppe des Posaunenchores Speyer steuert eigene Farbtupfer bei. Die Predigt hält Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst, die Liturgie übernimmt die Iggelheimer Vikarin Sarah Schulze. Die Iggelheimer Kirche, deren Geschichte bis ins Jahr 1100 zurückreicht, wartet auf mit ihrem schönen Ambiente, die Orgel der Firma Vier stammt aus den 1980er-Jahren. Die Feierstunde wird als lebendiger, musikalisch-liturgischer Fest-Gottesdienst gefeiert, es wird neben dem Gesamtchor ein kleiner Solochor aus Studenten des kirchenmusikalischen Seminars und den ChorleiterInnen gebildet. Der Eintritt ist frei.