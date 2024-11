Das Bistum Speyer war am 4. und 5. November Gastgeber des Allgemeinen Cäcilienverbandes für Deutschland e. V. (ACV).

Der Dachverband der katholischen Kirchenmusik in Deutschland kam zu seiner Mitgliederversammlung im Priesterseminar St. German in Speyer zusammen.

Rund 40 Delegierte aus den (Erz-)Diözesen in Deutschland nahmen an der zweitägigen Veranstaltung teil. Nach Angaben von Dominik Geiger, Präses des Cäcilienverbandes im Bistum Speyer, handelte es sich dabei um Männer und Frauen, die im Bereich Kirchenmusik Verantwortung tragen – etwa geistliche Leiter der Cäcilienverbände, Dirigenten der Kirchenchöre oder Domorganisten.

Auf der Tagesordnung standen unter anderem die Vorstellung des Haushaltsabschlusses 2023, die Beschlussfassung des Haushaltsentwurfs 2025 sowie die Wahl der Kassenprüfer und eines Schatzmeisters oder einer Schatzmeisterin. Darüber hinaus beschäftigten sich die Delegierten mit Zukunftsfragen und Perspektiven.

Orgelkonzert und Gottesdienst

Gelegenheit, die Domorgel kennenzulernen, bestand am späten Nachmittag des ersten Tages, bei einem Konzert von Domorganist Markus Eichenlaub. Im Anschluss feierte Bischof Karl-Heinz Wiesemann mit den Tagungsteilnehmern einen Gottesdienst in der Kathedrale. Das Abendessen im Priesterseminar rundete Generalvikar Markus Magin mit einer Weinprobe ab.

Der Allgemeine Cäcilienverband für Deutschland gehört mit seinen rund 300.000 Mitgliedern in über 14.400 Gruppierungen zu den großen katholischen Verbänden in der Bundesrepublik. Sein Ziel besteht darin, die Kirchenmusik mit Hilfe von Fachtagungen, Forschungs- und Kompositionsaufträgen sowie Publikationen zu fördern. 1868 gegründet, möchte er die Bedeutung und den Stellenwert von Musik im Gottesdienst und in der Gemeindearbeit bewusstmachen. Seit 2022 ist der ACV ein eingetragener Verein.

Der Allgemeine Cäcilienverband ist nach der Heiligen Cäcilie, der Schutzheiligen der Musik, benannt. Deren Festtag ist der 22. November. Viele Kirchenchöre hießen deshalb früher Cäcilienvereine. Die Vorstellung einer „reiner katholischen Kirchenmusik“ auf der Basis der klassischen Vokalpolyphonie im 19. Jahrhundert wird Cäcilianismus genannt.