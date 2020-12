Auch nach der neuesten Corona-Verordnung können weiterhin Gottesdienste im Dom stattfinden. Die musikalische Gestaltung musste jedoch in einige Fällen angepasst werden, da ab dem 16. Dezember keine Bläser mehr spielen dürfen und maximal acht Musiker gleichzeitig im Altarraum zugelassen sind.

Noch bis einschließlich 23. Dezember finden jeden Werktag um 19 Uhr die Adventsandachten Halte.Punkt.Advent im Dom statt. Die sogenannten „O-Antiphone“ werden hier integriert. Eine Antiphon ist ein Gesang, der seinen festen Platz in der Liturgie der Vesper hat und dem Lobgesang Mariens voran gestellt ist. In den letzten Tagen vor dem Heiligen Abend beginnen diese mit dem Ausruf „O“ die an den kommenden Messias gerichtet ist. Detaillierte Informationen zu den Andachten und deren musikalischer Gestaltung finden sich auf der Homepage des Doms http://www.dom-zu-speyer.de. Dort kann man sich auch noch für die Adventsandachten anmelden.

Die Voranmeldung für die Gottesdienste für die Gottesdienste vom 24. Dezember bis zum 4. Januar ist bereits abgeschlossen. Am Heiligen Abend finden zunächst um 14 Uhr und um 15.30 Uhr Kinderkrippenfeiern statt. Diese werden von den Chorleitern der Dommusik, Anabelle Hund, Joachim Weller und Markus Melchiori, gestaltet. „Wir freuen uns, dass wir im Dom für die Kinder singen können. Die Jungen und Mädchen unserer Nachwuchschöre dürfen leider nicht selbst singen, was viele ehrlich schmerzt“, sagt der Leiter der Dommusik, Domkapellmeister Markus Melchiori. Er und seine Chorleiterkollegen singen Stücke aus dem Singspiel „Im Jahre Null“ von Verena Rothhaupt.

Die Christmetten um 17 Uhr, 20.30 Uhr und 22.30 Uhr werden von Scholen aus Mitgliedern der Chöre der Dommusik gestaltet. Es erklingt jeweils die „Missa brevis in C“ von Robert Jones sowie Weihnachtslieder aus dem Gotteslob. Um 17 Uhr spielt der zweite Domorganist Christoph Keggenhoff, die beiden späteren Christmetten übernimmt Domorganist Markus Eichenlaub.

Mehr zum Thema