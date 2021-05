Am Wochenende haben die Kirchenmusiker in Speyer ihre Arbeit in den digitalen Kanälen mit zwei neuen Clips auf besonders eindrucksvolle Weise fortgesetzt und dabei gewiss allen, die sie sehen und hören, in diesen unsicheren Tagen Freude, Trost und Halt geschenkt.

Gestern war zum Abschluss der Übertragung des Kapitelamtes aus dem Dom zu Speyer die Premiere des neuen Projekts der dommusik@home. In einem aufwendigen Verfahren wurde aus über 100 Videos eine Aufführung der Liedkantate über „Gelobt sei Gott im höchsten Thron“ des Komponisten Christopher Tambling. 117 Sänger der verschiedenen Domchöre folgten dem Aufruf von Domkapellmeister Markus Melchiori und Domkantor Joachim Weller, studierten und sangen ihre Stimme und nahmen sie auf.

Für dieses virtuelle Chorprojekt der Dommusik Speyer, zu dem Domorganist Markus Eichenlaub die Orgel spielte und das Domkapellmeister Markus Melchiori dirigierte, hatten Anabelle Hund, Matthias Lucht und Michael Marz zuvor die Stimmen eingesungen und den Sängern eine optimale digitale Vorlage geboten. Domkantor Joachim Weller produzierte das eindrucksvolle Video, das seit gestern über den YouTube-Kanal der Dommusik zu erleben ist.

Österliche Verkündigung

Wie Melchiori es wollte, haben die Mitglieder der Domchöre alles gegeben und mutig und kräftig das Osterlied gesungen. Es steht es im katholischen Gesangbuch „Gotteslob“ unter Nummer 328 und kann unter Markus Melchioris Dirigat zumindest in der Oberstimme auch mitgesungen werden. Es ist in der Tat ein Stück österliche Verkündigung geworden, so wie es der Domkapellmeister wollte.

Fortgesetzt wurde am Wochenende auch die Reihe der Orgelclips in der Playlist auf dem YouTube-Kanal der Musik an der Speyerer Gedächtniskirche mit einer besonderen Kostbarkeit. Zum Sonntag Misericordias Domini hat Kirchenmusikdirektor Robert Sattelberger eine Orgelfassung von Wolfgang Amadeus Mozarts Offertorium Misericordias Domini KV 222 aufgenommen. Der englische Organist William Thomas Best hatte dieses d-moll-Werk, das Mozart 1775 in München für Chor und Orchester komponierte, für Orgel gesetzt. Es erinnert an einer Stelle ein bisschen an die Freudenmelodie aus Beethovens Neunter. Die Orgelfassung wird von Robert Sattelberger an der Kleuker-Orgel der Gedächtniskirche sehr eindringlich gespielt und vermittelt ebenfalls über den musikalischen Genuss hinaus eine spirituelle Botschaft.

Es werde Licht

Am Sonntag vergangener Woche hatte in dieser Reihe zum Sonntag Quasimodogeniti schon Willem Balk mit „Fiat Lux“ aus den zwölf Pièces Nouvelles pour Orgue von Théodore Dubois ein sehr apartes Stück in E-Dur eingespielt, das seinem Namen „Er werde Licht“ alle Ehre macht und vom dreifachen Pianissimo zum vierfachen Fortissimo führt.

Es ist sehr erfreulich, dass in der Kirchenmusikstadt Speyer die in diesem Metier Tätigen so aktiv sind und um den Wert der Musik zur Stunde wissen. Dass dieser derzeit so oft und so emphatisch beschworen wird, ist keine schwärmerische Poesie, sondern die Einsicht in die existenzielle Bedeutung, die die Kunst in unserer Lebenswelt mehr denn je hat.