Der Wegfall der Corona-Beschränkungen bringt auch für Kirchengemeinden wieder Wahlmöglichkeiten mit sich, wie sie mit ihrem Hausrecht umgehen. Am Wochenende ist Palmsonntag, darauf folgen die Karwoche und Ostern mit normalerweise gut nachgefragten Gottesdiensten. Im Speyerer Dom werden diese laut Bistum weiterhin unter Beachtung der 3G-Regel gefeiert. „Ein Immunisierungsnachweis oder zertifizierter Testnachweis sowie ein Lichtbildausweis sind daher beim Betreten des Doms vorzuzeigen“, so die Mitteilung.

In den anderen katholischen Kirchen in Speyer ist laut Pfarrei Pax Christi das Abstandsgebot gefallen, es gilt jedoch entweder die 3G-Regel mit Überprüfung (in St. Bernhard und St. Konrad) oder die Maskenpflicht (in den anderen Kirchen). „Wenn die Inzidenzen deutlich fallen, wird neu beraten“, heißt es im Pfarrbüro.

Ohne Maske am Platz

Die Protestanten feiern unter anderem am Palmsonntag, 11 Uhr, einen Gottesdienst „plus Singen plus Band“ in der Gedächtniskirche und teilen dazu mit: „In den Gottesdiensten der Gedächtniskirche wird es nun keine 3G-Kontrolle mehr geben. Es gilt aber weiterhin die Abstandswahrung und die Maskenpflicht beim Ein- und Ausgang. Am Platz darf die Maske abgesetzt werden.“ Die Dreifaltigkeitskirche setzt bei der Konfirmation am Sonntag – es würden 500 Personen erwartet, so Pfarrerin Christine Gölzer – noch auf 3G und Maske, danach nur noch auf Maske, wenn es sehr voll wird. Andere protestantische Kirchengemeinden in Speyer haben die Presse bislang nicht über ihren Umgang mit dem Hausrecht informiert. Die Landeskirche weist auf die Masken-Empfehlung staatlicher Stellen hin, verzichtet aber selbst auf Richtlinien und Empfehlungen für ihre Gemeinden.