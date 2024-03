Mirjam und Arne Dembek sind in der Gedächtniskirche gemeinsam mit ihrem Stellvertreter Knut Trautwein offiziell als evangelische Dekane des Kirchenbezirks Speyer ins Amt eingeführt worden.

Es ist eine Neuerung für die evangelische Kirche der Pfalz, dass sich Mirjam und Arne Dembek das Dekansamt teilen und den Kirchenbezirk Speyer mit 18 Kirchengemeinden gemeinsam führen. Das Ehepaar war im vergangenen Juli von der Bezirkssynode gewählt worden und hatte das Amt im Oktober angetreten. Zuvor teilten sich beide 13 Jahre lang eine Pfarrstelle – erst in Ludwigshafen-Mundenheim und ab 2014 in Kandel im Kirchenbezirk Germersheim.

In seiner Ansprache zur Einführung der Dekane in der gut besuchten Gedächtniskirche ging auch Oberkirchenrat Markus Jäckle, Vorgänger der Dembeks als Dekan, auf das Novum ein: „Die Arbeit im Team zeichnet Euch aus. Ihr wollt Kirche für andere sein.“ Auch den neuen stellvertretenden Dekan Knut Trautwein würdigte Jäckle. Er habe Trautwein als Jemanden kennengelernt, der Verantwortung übernehme und das konsequent, sagte der Oberkirchenrat in der Gedächtniskirche.