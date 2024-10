Die Baumeister der katholischen Bistümer in Deutschland beraten bei ihrer Diözesanbaumeistertagung in Speyer noch bis Freitag über Entwicklungen im Kirchenbau und den Klimaschutz. Auf dem Programm der Baumeister stehen neben Exkursionen zu aktuellen Kirchenbau-Projekten in der Pfalz auch Vorträge und Gespräche, teilte das Bistum Speyer am Mittwoch mit. Dabei gehe es um Klimaschutz, Energie und Heizung, die Sicherheit von Decken und Tragwerken sowie die Entwicklung und Anpassung von kirchlichen Gebäuden.