Wenn sich nicht bald was tut, geht das Schiff „Kirche“ womöglich unter. Auch in Speyer.

Ja, selbst in einer Stadt wie Speyer –mit Kaiserdom und Gedächtniskirche – kann man die Gläubigen nicht ewig bei der Stange halten. Die jüngsten Kirchenstatistiken zeigen, dass die Leute ernst machen mit ihren Austrittsvorhaben, wenn sie keine Veränderungen sehen. Veränderung ist natürlich ein langwieriger Prozess. Das Schiff „Kirche“ – egal ob katholisch oder evangelisch – modernisiert sich nicht mal eben in einem halben Jahr. Da ist Geduld gefragt bei den Gläubigen. Aber auch Mut zur Veränderung bei den Geistlichen. Spätestens die Missbrauchsfälle haben gezeigt: Vertrauen kann man nur durch transparente Kommunikation schaffen – selbst an den Kirchen-Standorten in Speyer.