31 Teams waren bereit, am Samstag die Kirchboote der Rudergesellschaft Speyer (RGS) beim 14. Rennen im Hafenbecken laufen zu lassen. Darunter das Handwerker-Team, das dem Boot Konrad II. einen Knacks bescherte. Und auch bei Charlie lief später einiges aus dem Ruder.

Auf den Mannschaftsshirts der Speyerer Handwerker prangte in Schwarz der Zunftbaum. Sie hatten sich zum ersten Mal zur Gaudi im Hafenbecken angemeldet. Der Zug der versierten Arbeiter war aber offensichtlich zu kräftig für die Kirchboote, denn nachdem Konrad II. einen Riss davontrug und aus dem Wettbewerb genommen werden musste, folgte beim zweiten Einsatz Charlie. Im Ziel verlor das Boot nicht nur zwei Paddel, sondern ein komplettes Seitenteil, das als trauriges Einzelteil im Wasser trieb.

„Wir haben die Boote im Vorfeld verstärkt. Wie wir damit nun umgehen, müssen wir überlegen“, sagte der aktive Ruderer Tim Lauer, der mit Alicia Bohn die Wettkampfleitung übernommen hatte. Eine mögliche Veränderung, um Schäden an den Booten in Zukunft auszuschließen: „Vielleicht gehen wir auf Holzriemen zurück.“ Am Samstag wurde mit Karbon gerudert.

Andere profitieren

Für das Sealife-Team war der Defekt von Konrad II. ein Glücksfall, denn dadurch holten sie den Sieg im Wettstreit mit den Handwerkern. „Wer es mit Piraten aufnimmt“, kommentierte Marcel Kloos das Ergebnis lächelnd. Er war extra aus Berlin angereist, um die Speyerer bei der Kirchboot-Regatta zu unterstützen. Auch sie waren erstmals dabei, sich jedoch gewiss, dass es nicht das letzte Mal gewesen ist. „Wir waren symmetrisch unterwegs und sind total motiviert, 2024 wieder dabei zu sein“, kündigte Kloos an.

Alte Häsinnen im Kirchboot-Geschäft sind die Soroptimisten. „Wir sind alle erprobt, haben im Vorfeld die Trainingsmöglichkeit bei der RGS im Reffenthal genutzt und haben im vergangenen Jahr nach der Regatta sogar einen Ruderkurs gemacht“, berichtete Fabienne Körner. Die Mühe hat sich bei dem Serviceclub der Damen bereits ausgezahlt. „Im vergangenen Jahr haben wir den Pokal als bestes Frauenteam geholt“, sagte Präsidentin Kirsten Daniel.

Zeiten werden mit Stoppuhren genommen

Ihren Titel als beste Mixed-Mannschaft verteidigte das Team Diakonissen. „Wir machen schon im vierten Jahr mit und es macht einfach Spaß“, meinte Gabi Klein. Durch die Teilnahme am Wettbewerb lernten sich auch die Abteilungen des Krankenhauses untereinander besser kennen.

Bis zum Wettkampf-Ende gab’s jede Menge gute Leistung zu sehen, stellte Lauer fest. „Die Teams hatten mit Gegenwind zu kämpfen. Trotzdem waren sie schnell unterwegs, was zeigt, dass die Mannschaften von Jahr zu Jahr besser werden“, fasste er zusammen. Die Zeiten werden traditionell mit Stoppuhren genommen. Die Jungs vom Hockeyclub waren am Flottesten von allen unterwegs. Das Ziel der Veranstaltung, Nicht-Ruderern durch praktische Erfahrung zu zeigen, wie schön der Sport ist, sah Lauer erreicht.