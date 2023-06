Das einst beliebte Kiosk in der Holzstraße gegenüber dem St.-Vincentius-Krankenhaus muss nun endgültig weichen. Die zeitweise auch für Pizzen bekannte, marode Imbissbude wird derzeit abgerissen, an ihrer Stelle will die Stadt als Eigentümerin nach früheren Angaben eine begrünte Sitzecke mit Bänken einrichten. Eine Sanierung sei nicht wirtschaftlich gewesen, argumentiert die Stadt. Kostenpunkt der Baumaßnahme: rund 30.000 Euro.