Der Kiosk in der Holzstraße gegenüber dem St.-Vincentius-Krankenhaus war in früheren Jahren gut frequentiert, auch mal von einem Pizzabäcker gemietet, zuletzt aber überwiegend leerstehend. Jetzt soll er abgerissen werden, wie die Stadt als Eigentümerin auf Anfrage mitteilt. Er sei zumindest stark sanierungsbedürftig, so Sprecherin Annika Siebert. „Eine Sanierung ist allerdings nicht wirtschaftlich und steht in keiner Relation zur zu erzielenden Pacht.“ Daher soll der Bereich entsiegelt, begrünt und mit Bänken ausgestattet werden. Ziel: Aufenthaltsqualität; Kosten: rund 30.000 Euro. „Los geht’s im Frühjahr, wenn die Wetterbedingungen für diese Arbeiten günstig sind.“