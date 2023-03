Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bernd Notheis will den Kiosk an der Melchior-Hess-Anlage wiederbeleben. Von den Anwohnern gibt es viel Zustimmung, aber zum Teil auch deutliche Kritik an den Plänen.

„Ich habe nicht erwartet, dass jeder ,Hurra’ schreit“, sagt Bernd Notheis. Der künftige Betreiber des Kiosks an der Melchior-Hess-Anlage