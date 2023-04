Für die Wiedereröffnung des Kiosk an der Melchior-Hess-Anlage gibt es noch immer keinen gesicherten Termin. Der neue Pächter der Verkaufsstelle im Süden der Innenstadt, Bernd Notheis, peilt inzwischen Pfingsten an, „ohne Gewähr“, wie er auf Anfrage sagt. Ursprünglich hatte der 62-Jährige im Februar die Läden wieder aufmachen wollen, danach galt Ostern als sein Wunschtermin für einen Neustart. Doch daraus wurde nichts. Zwar wurde das Dach mittlerweile saniert und auch weitere Arbeiten erfolgten, um das in die Jahre gekommene Ensemble zu ertüchtigen. Doch müssten noch „einige Klippen hinsichtlich der baulichen Änderungen umschifft werden“, bevor es losgehen könne, berichtet Notheis. So will er die anfangs seitlich geplante Holzterrasse nun dem Büdchen in Richtung Straße vorsetzen und seitlich weiterführen. Auch eine Rampe soll gebaut werden, um gehbehinderten Menschen den Zutritt zu ermöglichen. Notheis’ Grundidee war es, den Kiosk durch den Einbau eines Gastraums und eines Paketshops aufzuwerten und zu einem Treffpunkt für Anwohner zu machen. Dazu liefen weiterhin Gespräche mit der Stadt als Eigentümerin des Gebäudes. Bei einer Informationsveranstaltung für Anwohner Anfang März hatte es zustimmende, aber auch besorgte Stimmen gegeben. So befürchten manche Belästigungen durch die angedachte gastronomische Nutzung, andere erhoffen sich eine Aufwertung auch des angrenzenden Parks.