Der zu großen Teilen in Speyer gedrehte Kinofilm “Schattenstunde“ feiert diesen November seine internationale Premiere. So wird der Film beim Tallinn Black Nights Film Festival in Estland zu sehen sein. Das Festival ist ein sogenanntes A-Festival und gilt damit neben Cannes und Venedig als eines der 15 bedeutendsten Filmfestivals weltweit. Zuvor hatte der Film seine deutsche Uraufführung beim Filmfest München und lief auf diversen anderen deutschen Festivals wie beispielsweise in Berlin und Wiesbaden. Die Speyerer Filmproduktionsfirma Herbsthund Filme drehte unter anderem im historischen Stadtarchiv und verwandelte dieses für den Film in das Büro des ehemaligen SS-Obersturmbannführers Adolf Eichmann.

„Schattenstunde“ erzählt die Geschichte

des christlichen Schriftstellers Jochen Klepper, der zur Zeit des Nationalsozialismus versuchte, seine jüdische Frau und Stieftochter vor der Deportation zu bewahren. Dabei greift Regisseur Benjamin Martins, laut der Laudatio zur Verleihung des First Steps Awards, auf einen schier unerschöpflichen Ideenreichtum zurück und bricht konstant mit filmischen Konventionen und Sehgewohnheiten. Die Stadt Speyer, einige ortsansässige Unternehmen und der Bezirksverband Pfalz förderten das Filmprojekt.

Drehbuchautor und Regisseur Benjamin Martins freut sich über die internationale Aufmerksamkeit für den Film und die Stadt. Gemeinsam mit der Australien Shepherd Hündin „Müsli“ gründete er vor vier Jahren in Speyer die erste deutsche Filmproduktionsfirma, die von einem Menschen und einem Hund geleitet wird. Und so haben sich Hund Müsli und Herbsthund Filme inzwischen bis nach Berlin einen Namen gemacht. Benjamin Martins wurde gerade als Mitglied in der Deutschen Filmakademie aufgenommen. Somit obliegt ihm, gemeinsam mit den anderen Mitgliedern, wie zum Beispiel Dominik Graf oder Ulrich Matthes, auch die Auswahl der Gewinnerfilme für den Deutschen Filmpreis. Am 27. Januar wird „Schattenstunde“ regulär in den deutschen Kinos starten. „Zuvor“, verrät Martins, „steht aber noch die Nordamerika-Premiere des Films an.“ Und so bringt Herbsthund Filme die Bewegtbilder aus und von der Stadt Speyer dann über Tallinn bis in die USA auf die Kinoleinwände.