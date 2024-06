Über die Arbeitsweise der Kindertagespflege und ihre Angebote in der Domstadt informiert der Verein Pro Kindertagespflege Speyer am Freitag, 7. Juni, zwischen 11 und 17 Uhr mit einem Infostand auf der Maximilianstraße. Vor dem Bürgerbüro können sich Interessierte mit betroffenen Familien, Tagespflegepersonen, Vertretern der Stadt, des Kinderschutzbundes und Experten aus Speyer, Ludwigshafen und dem Rhein-Pfalz-Kreis austauschen. Laut Pro Kindertagespflege stehen in dieser Zeit für Kinder Kreativangebote bereit. Der Verein weist darauf hin, dass es anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Kindertagespflege möglich ist, sich für einen Besuch in einer Kindertagespflegestelle anzumelden, um einen konkreten Einblick in die Arbeit der Kindertagespflege zu gewinnen.