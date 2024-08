Die Sommerferien sind vorbei, schon ist die Planung des Herbstprogramms der Jugendförderung der Stadt in vollem Gange. In den Herbstferien, 14. bis 25. Oktober, verwandelt sich die Walderholung werktags in „eine Stadt für Kinder“.

Die Kinderspielstadt soll ein pädagogisch betreutes Projekt zur Teilhabe von Kindern werden. Die Teilnehmer haben unter anderem die Möglichkeit, in der Bank oder beim Ordnungsamt zu arbeiten, Schmuck und Töpferwaren herzustellen oder eine Ausbildung zum Taxifahrer zu absolvieren. Das Arbeitsamt unterstützt bei der Suche nach einem Traumjob. Darüber hinaus findet die Wahl eines Bürgermeisters statt. Eine Wochenzeitung wird über die Neuigkeiten aus der Kinderspielstadt berichten.

Das Angebot ist eine Ganztagesbetreuung von 7.30 bis 16.30 Uhr für Speyerer Grundschulkinder. Ab Mittwoch, 4. September, 20 Uhr, kann laut Mitteilung der Stadt online ein Platz für das Herbstferienprogramm unter www.jufö.de gesichert werden. Die Kosten für eine Woche Ferienbetreuung belaufen sich auf 62 Euro inklusive Frühstück und Mittagessen. Informationen zu einzelnen Veranstaltungen und Anmeldungen sind abrufbar unter www.jufö.de.