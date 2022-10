Ein unzureichend gesichertes Kinderspielhaus hat nach Angaben der Polizei am Mittwochabend einen Unfall mit mehreren Beteiligten verursacht. Gegen 18 Uhr sei ein 39-Jähriger mit seinem Fahrzeug und einem Anhänger auf der Iggelheimer Straße in Richtung Böhl-Iggelheim unterwegs gewesen. Kurz nach einem Gasthaus habe sich das auf dem Anhänger verstaute Kinderspielhaus selbstständig gemacht und sei auf die Straße gefallen. Eine dahinter fahrende 42-Jährige konnte ihr Auto zwar per Notbremse rechtzeitig zum Stehen kriegen. Eine weitere Autofahrerin dahinter habe dies aber nicht mehr geschafft. Die 44-Jährige sei trotz Bremsung auf das Auto der 42-Jährigen aufgefahren. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 12.000 Euro. Das Kinderspielhaus sei ohne Schaden.