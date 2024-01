Nicht alle Kinder haben einen leichten Start ins Schulleben – manche bleiben schon in der Grundschule auf der Strecke und sind den Anforderungen eines Schulalltags nicht gewachsen. Genau an dieser Stelle setzt das Projekt „Lernpaten, keiner darf verloren gehen“ an: Ehrenamtliche begleiten solche Grundschulkinder ein bis zwei Stunden pro Woche, um mit den Kindern zu lernen, zu spielen, zu lesen oder zu basteln. Ziel ist es, dass die Kinder an Selbstvertrauen gewinnen, Freude an der Schule und der eigenen Leistungsfähigkeit, so der Ortsverein Speyer des Kinderschutzbunds, der die Lernpatenschaften organisiert. Aktuell sind demnach 35 ausgebildete Lernpatinnen und Lernpaten an Schulen in Speyer und dem nahen Umland im Einsatz – aber es sollen mehr werden. Für Montag, 19. Februar, 19.30 Uhr, lädt der Kinderschutzbund Interessentinnen und Interessenten zu einem Infoabend ein. Ort: Roland-Berst-Straße 1 (Jugendförderung, Raum 1). Anmeldung per Mail unter info@kinderschutzbund-speyer.de.