Der Speyerer Ortsverein des Kinderschutzbundes bietet ab Februar neue Schulungen für künftige Lernpaten an. Sie sollen Grundschulkinder gerade in Corona-Zeiten ehrenamtlich unterstützen.

Lernpaten sind ehrenamtlich tätig und unterstützen Schülerinnen und Schüler aus der Grundschule in der Regel zwei Stunden pro Woche. Gemeinsam soll mit ihnen gelesen, gelernt, gespielt oder gebastelt werden, erklärt der Speyerer Ortsverein des Kinderschutzbunds das Projekt „Lernpaten“ in einer Pressemitteilung. Die Kinder sollen dabei Selbstvertrauen gewinnen sowie Freude an der Schule und Leistungsfähigkeit für sich entdecken. In Speyer sind laut dem Ortsverein bereits 25 ausgebildete Lernpaten im Einsatz. Die Grundschulen wünschen sich allerdings – insbesondere wegen der Corona-Pandemie und dem regelmäßigen Online-Unterricht – weitere Unterstützung und Förderung.

Um zusätzliche Lernpaten auszubilden, bietet der Speyerer Kinderschutzbund deshalb am Mittwoch, 9. Februar, einen unverbindlichen Informationsabend für Interessierte an. Der Termin wird laut Pressemitteilung des Vereins voraussichtlich digital als Videokonferenz abgehalten. Bei Bedarf könne vorab eine individuelle Einführung in die Technik angeboten werden.

Im Frühjahr soll dann das Schulungsangebot für die neuen Lernpaten startet. Es umfasst laut Kinderschutzbund 30 Stunden und wird von Gabriele Kettenhofen geleitet. Eine Anmeldung für den Informationsabend sowie für die Schulung ist per E-Mail an info@kinderschutzbund-speyer.de möglich. Weitere Informationen zum Lernpaten-Projekt und der Arbeit des Kinderschutzbundes gibt es unter www.kinderschutzbund-speyer.de.

Termin

Digitaler Informationsabend zum Lernpaten-Projekt des Kinderschutzbunds, Mittwoch, 9. Februar. Anmeldung per E-Mail an info@kinderschutzbund-speyer.de.