Nicht alle Kinder haben einen leichten Start ins Schulleben: Hier setzt das Projekt „Lernpaten, keiner darf verloren gehen“ an, das Schulungen für Lernpaten anbietet.

Manche Kinder blieben schon in der Grundschule zurück und seien den Anforderungen des Schulalltags nicht gewachsen, haben die Projektverantwortlichen beobachtet. Die Schüler tauchten ab mit dem Gefühl, nicht dazuzugehören, und geben sich schon früh auf. Ehrenamtlich tätige Lernpaten begleiten solche Grundschulkinder mit besonderem individuellem Betreuungs- und Unterstützungsbedarf. Ein bis zwei Stunden pro Woche verbringen die Lernpaten mit ihren Schützlingen im schulischen Umfeld. Sie lernen, spielen, lesen oder basteln mit ihnen, schenken ihnen Zeit und Aufmerksamkeit.

Aktuell sind mit dem Kinderschutzbund als verantwortlichem Träger 50 ausgebildete Lernpatinnen und Lernpaten an den Grundschulen in Speyer und dem nahen Umland im Einsatz. Weil noch mehr Kinder diese Förderung brauchen könnten, gibt es ab September ein neues, kostenloses Schulungsangebot für künftige Lernpaten. Nach der Schulung über 30 Stunden werden die Teilnehmer ab Januar 2027 zu ihrem ehrenamtlichen Einsatz an die Grundschulen vermittelt.

Zur Vorabinformation von Interessentinnen und Interessenten gibt es einen unverbindlichen Informationsabend am Mittwoch, 10. Juni, 19 bis 21.30 Uhr, im Stadtteiltreff Nordpol, Fliederweg 33. Um Anmeldung per E-Mail an david-wadle@kinderschutzbund-speyer.de wird gebeten. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.kinderschutzbund-speyer.de im Bereich „Lernpaten“ und unter lernpatenprojekte.de.