Auf ein „erfolgreiches und geordnetes Geschäftsjahr“ blickte der Kinderschutzbund Speyer bei seiner jüngsten Mitgliederversammlung zurück. Obwohl einige Veranstaltungen erneut Corona-bedingt ausfallen mussten, hat der Verein auch neue Projekte in die Wege geleitet.

Christel Koch, Vorsitzende des Speyer Ortsverbands des Kinderschutzbunds, nannte als Arbeitsschwerpunkte des vergangenen Jahres unter anderem den politischen Einsatz für die Einrichtung eines „Platzes der Kinderrechte“ sowie die neue Verantwortung für das Projekt „Lernpaten“, teilt der Verein mit. Er schlägt den Platz der Stadt Ravenna für die Widmung vor. Die Stadt muss dem noch zustimmen. Auch die Pandemie war Thema der Sitzung gewesen. Sie habe dafür gesorgt, viele Arbeitsabläufe zu digitalisieren und entsprechende Hygienekonzepte etwa für die Betreuungsangebote in der Spiel- und Lernstube „Nordpol“ zu erstellen. Deren Leiterin Nataly Zimmer berichtete zudem von Personalengpässen. Rosemarie Keller-Mehlem beschrieb Ähnliches für die Kindertagespflege. Auch dort sei der Bedarf an Tagespflegeeltern gestiegen. Einen Bericht gab es auch von Martina Schall zum Kinder- und Jugendtelefon, dessen Telefonzeiten in der Pandemie erweitert worden waren.

Seit diesem Jahr übernimmt der Ortsverband Verantwortung für das Projekt „Lernpaten“ in Speyer. Die 25 ausgebildeten Patinnen und Paten arbeiten an elf Grundschulen in der Stadt und dem Umland. Die nächste Schulung für weitere künftige Lernpaten ist für Anfang 2022 angesetzt. Corona-bedingt mussten bereits Veranstaltungen ausfallen.