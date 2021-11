Das Kurzmusical „Bartimäus geht ein Licht auf“, das am Samstag und Sonntag in der Kirche des Priesterseminars St. German mit den Nachwuchschören der Dommusik geplant war, ist abgesagt worden. Bislang gibt es, so Domkapellmeister Markus Melchiori, in den Chorgruppen der Dommusik keine Corona-Infektionsfälle. Allerdings treten nun, vor allem in den weiterführenden Schulen, vermehrt Infektionsfälle auf. Da der Dommusik der Infektionsschutz der Kinder und aller Angehörigen am Herzen liegt, habe man sich für die Absage entschieden. Die Aufführungen sollen im Frühjahr 2022 nachgeholt werden.