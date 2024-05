An der Woogbachschule ist am Montag der Preis für die meisten „Kindermeilen“ beim „Stadtradeln“ im Vorjahr vergeben worden. Er soll auch als Motivation dienen, bei der 2024er-Aktion von 8. bis 28. Juni wieder in die Pedale zu treten.

Als Preis für die Grundschüler gab es gefüllte Brotboxen. Es war der verdiente Lohn für 3538 „Kindermeilen“, die Woogbachschüler im dreiwöchigen Aktionszeitraum im Juni zurückgelegt hatten – so viel wie keine andere Kinder- und Jugendgruppe. Die Anzahl zählt die Wege, nicht die Kilometer. Diese können zu Fuß, per Tretroller, auf dem Fahrrad oder Rollschuhen bewältigt werden. „Die Kinder sollen durch diese Aktion mit der Klimafreundlichkeit in Berührung kommen“, betonte die städtische Klimaschutzmanagerin Katrin Berlinghoff. Schulleiterin Nicole Pospich hob die Beteiligung der ganzen Schule hervor, die weit über das Radeln hinausging: „Wir haben das als Unterrichtseinheit in allen Klassen aufgegriffen.“

Die Brotboxen waren mit Wurstbroten und Äpfeln gefüllt und von Edeka Stiegler gespendet. „Wir wollen dadurch die Region unterstützen“, sagte Inhaber Benjamin Stiegler. Zusammen mit Christina Lemm verteilte er in der alten Turnhalle mehr als 400 Boxen an die stolzen Kinder.