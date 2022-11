Sie kennen sich schon seit ihrer frühen Kindheit, entwickelten später dieselben beruflichen Vorlieben, für die schon ihre Eltern tätig waren, und heirateten am 30. November 1962 standesamtlich in Speyer. Die kirchliche Trauung folgte am 2. Dezember in der Kirche Sankt Josef. Seit 60 Jahren sind Helga und Manfred Steiner verheiratet. „Das Hochzeitskleid und der -anzug passen uns noch“, sagen beide einvernehmlich.

Die Jubilare sind beide in der Domstadt geboren, Helga 1939 und Manfred 1940. Ihre Eltern kannten sich, denn die Mütter hatten Milchgeschäfte in Speyer. Das Geschäft, in dem die Mutter der Jubilarin Milch und andere Lebensmittel verkaufte, lag in der Gayerstraße. Tochter Helga half dort mit. Beliefert wurde das Geschäft von der Großhandlung Steiner. Mit Manfred hatte sich Helga schon im Kindergarten angefreundet. Die Freundschaft hielt bis ins Jugendalter, und es entwickelte sich Liebe daraus. Drei Jahre nach der Eheschließung wurde Tochter Petra geboren. Das Ehepaar hat auch eine inzwischen 24-jährige Enkelin. Helga Steiner ist gelernte Einzelhandelskauffrau. Gemeinsam mit ihrer Mutter führte sie 15 Jahre das Milch- und Lebensmittelgeschäft in der Gayerstraße.

Zu seiner Frau sagt er nur „die Klää“

Manfred Steiner, der in der Domstadt kein Unbekannter ist, lernte während der Jahre 1953/54 Großhandelskaufmann in Calw. Danach bildete er sich zum Molkerei-Fachmann weiter und studierte ab 1971 Betriebswirtschaft in München. Von dem Aufenthalt in dieser Weltstadt mit Herz berichtet er eine nette Anekdote: Da es regnete, habe er für sich eine Mütze kaufen wollen. Mit dabei waren seine Frau, von ihm liebevoll als „die Klää“ bezeichnet, und Tochter Petra. Die Verkäuferin fragte: „Für die beiden Kinder auch?“

Eine Kinderkarte an der Kino- oder Museumskasse erhielt Helga Steiner noch öfter. Nach abgeschlossenem Studium eröffnete der Jubilar mit seinem Bruder Roland einen Cash-and-Carry-Markt in der Dudenhofener Straße in Speyer, der 1981 verkauft wurde. Danach habe er sich selbstständig gemacht: „Ich habe europaweit großflächige Einzelhandelsbetriebe beraten.“ Mit 67 Jahren sei er aus dem Berufsleben ausgeschieden. „Mit meiner Frau bin ich gern Motorboot gefahren“, berichtet er über das gemeinsame Hobby.