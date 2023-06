In der dritten Woche sind die Fachgeschäfte in der Roßmarkstraße wegen einer Baustelle nicht mehr von der Maximilianstraße aus erreichbar. Zu den Bemühungen, gerade auswärtige Kunden dennoch in das schicke Gässchen südlich des Altpörtels zu locken, gehört das Kinderfest vom Samstag, hinter dem die Weinbar Küwe und das Holistic-Café stehen. Mit Spielelementen, Schmink- und Malaktionen wurde ein wichtiges Ziel erreicht: „Es war mal wieder Leben drin“, so Mathias Münzenberger, Sprecher der Straße. Vorbehaltlos jubeln will er darüber aber ebenso wenig wie viele Nachbarn: Die Kundeneinbußen von rund 50 Prozent seit der Sackgassen-Regelung schmerzten. Beim zweiten Wermutstropfen vom Wochenende konnte indes Entwarnung gegeben werden: In der Eile der Planung sei das Infoblatt zum Kinderfest nicht überall verteilt worden, was Anlieger-Beschwerden ausgelöst habe. Die Abhilfe: „Die Beschwerdeführer wurden zu einem Getränk eingeladen.“