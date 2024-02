Die Buchvorstellung und Diskussion mit der Autorin Nathalie Klüver ist am 15. Februar. Der Soroptimist International Club Speyer und der Kinderschutzbund Ortsverein Speyer laden ein.

„Deutschland, ein kinderfeindliches Land?“ Worunter Familien leiden und was sich ändern muss. So heißt der Titel des Sachbuches, das Nathalie Klüver, Journalistin und Buchautorin, im Rahmen eines Themenabends am 15. Februar, 19.30 Uhr im Historischen Ratssaal vorstellt.

An die Buchvorstellung schließt sich eine Podiumsdiskussion zu dem Thema mit kompetenter Besetzung an: Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler wird zusammen mit Joachim Türk, der Vizepräsident des Bundesverbandes Der Kinderschutzbund, Rosemarie Keller-Mehlem, Leiterin der Kindertagespflege in Speyer, Kerstin Scholl, Konrektorin der Adolf-Diesterweg Realschule Plus in Ludwigshafen, und Marlen Sattel, Mitglied des Jugendstadtrates Speyer, zum Thema Kinderfeindlichkeit diskutieren. In Zusammenarbeit laden Soroptimist International, Club Speyer und Der Kinderschutzbund, Ortsverein Speyer, zu diesem Abend ein.

Lösungsansätze aufgezeigt

Als alleinerziehende Mutter von drei Kindern zeigt Nathalie Klüver auf vielfältige Weise auf, wie Gesellschaft und Politik strukturell Belange und Rechte von Kindern, Jugendlichen und Familien übersehen, missachten oder vernachlässigen: Wieso hat der ADAC mehr als 21 Millionen Mitglieder, der Kinderschutzbund aber nur etwas mehr als 50.000? Wieso entfallen auf Tiernahrung und Trüffel nur sieben Prozent Mehrwertsteuer, auf Windeln und Babybrei im Glas aber 19 Prozent? Können wir als Gesellschaft akzeptieren, dass 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland in Armut aufwachsen?

Die Autorin zeigt jedoch nicht nur die Missstände auf und kritisiert sie, sie liefert auch Lösungsansätze für Politik, Gesellschaft, Arbeitgeber und Eltern.

Info

Der Eintritt zu dem Abend ist frei, um eine Voranmeldung an praesidentin@soroptimist-club-speyer.de wird gebeten. Einlass ist ab 18.30 Uhr.