Mit großem Staunen hat der Nachwuchs der drei Kindertagesstätten in Otterstadt das erste Otterstadter Kinderbuch entgegengenommen. Ortsbürgermeister Bernd Zimmermann (CDU) überreichte zuletzt jeweils zwei Bücher an die Einrichtungen sowie an die Remigiusbücherei. Das Buch entstand nach einer Idee von Zimmermann bei einem gemeinsamen Projekt mit den Kitas und dem Künstler Michael Kurt. Unser Foto zeigt ihn inmitten der Kinder aus der Kita Abenteuerland mit Leiterin Stephanie Emering und Ortsbürgermeister Zimmermann. Michael Kurt ist für seine Otterbilder bekannt, die die Kinder vorgelegt bekamen und zu denen sie eine Geschichte erzählen durften. Eine Auswahl ist in dem Buch veröffentlicht, das außerdem die von Michael Kurt entworfene Otterstadter Schrift ziert. Das Buch soll laut Zimmermann als Geschenk der Ortsgemeinde für Otterstadter Neugeborene dienen und ist zudem für 15 Euro im Rathaus erhältlich.