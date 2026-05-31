Der Jugendhilfeausschuss hat dem Stadtrat eine Erhöhung der Geldleistungen von Eltern für Betreuung in der Kindertagespflege vorgeschlagen. Ab dem 1. Januar 2027 soll es von 5,50 auf 6 Euro beziehungsweise von 6,40 auf 6,90 Euro pro Kind gehen. Eine Sachkostenpauschale ist darin bereits enthalten. Mittel für die Erhöhung und beabsichtigte Dynamisierung werden demnach ab 2027 in den jeweiligen Haushalten eingeplant.

Für eine Erhöhung des Beitrags zur Ferienbetreuung der städtischen Jugendförderung für Grundschulkinder haben sich die Ausschussmitglieder ebenfalls ausgesprochen. Ab den Herbstferien 2026 sollen demnach für das erste Kind pro Fünf-Tage-Woche 120 Euro gezahlt werden. Ermäßigungen aus sozialen Gründen seien möglich.