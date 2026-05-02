Es fehlt an ganztägigen Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten.

Dass Anspruch und Wirklichkeit bei der Kinderbetreuung in Rheinland-Pfalz oft weit auseinanderklaffen, zeigt sich immer wieder. Was im Gesetz steht, ist das eine. Was in der Realität passiert, das andere. So fehlen in vielen Kommunen Kita-Plätze, obwohl eigentlich jedem Kind ab zwei Jahren ein solcher Platz zusteht. Und anscheinend ist auch das Gesetz nicht so eindeutig, wie es sein sollte. Das hat das Urteil des Oberverwaltungsgerichts vor wenigen Tagen gezeigt, das sich mit einem Fall aus dem Rhein-Pfalz-Kreis zu beschäftigen hatte.

Viele Eltern waren froh, als das Land entschieden hat, endlich den Anspruch auf eine durchgängige siebenstündige Betreuung für Kita-Kinder festzuschreiben. Denn die bisherige Regelung, bei der Kinder ohne Ganztagsplatz ein paar Stunden vormittags und ein paar wenige Stunden nachmittags betreut wurden – unterbrochen von einer Mittagspause, in der die Eltern ihre Kinder abholen mussten –, war komplett praxisfern. Doch der Jubel war verfrüht: Nicht nur, dass die praktische Umsetzung der durchgängigen Betreuungsmöglichkeit für alle vielerorts nicht schnell genug vorankommt. Jetzt hat auch noch ein Gericht entschieden, dass der Anspruch offenbar an strenge Bedingungen geknüpft ist. Denn weil die Mutter in dem konkreten Fall aktuell nicht berufstätig, sondern in Elternzeit ist, wurde ihr die durchgängige Betreuung ihres Kindes verweigert. Das ist okay, sagt das Gericht. Eltern fragen sich deshalb zunehmend, was durch die vermeintlich so fortschrittliche Gesetzgebung in Rheinland-Pfalz eigentlich gewonnen ist. Anscheinend nicht viel, so muss man das Gerichtsurteil wohl interpretieren.