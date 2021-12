Spielzeugautos und Rennbahnen sind immer noch beliebt bei Kindern. Am Himmelstelefon auf dem Speyerer Weihnachtsmarkt wünschen sie sich welche von der Feuerwehr oder als Monstertruck.

Elay (9) freut sich auf eine Hot-Wheels-Bahn und eine Carrera-Bahn. Mika (4) möchte gerne eine Puppe mit lila Kleid haben. Ben (5) hofft auf eine Dino-Parkgarage von Hot Wheels. Seine kleine Schwester Thea (2) freut sich auf eine Spielküche. Mara (4) wünscht sich ein neues Elsa-Kleid und eine rosa Meerjungfrau-Decke. Lotti (5) hätte gerne eine Regenbogen-Lampe und eine Puppe.

Noah (6) wünscht sich einen ferngesteuerten Hubschrauber mit Sensor vorne. Leo (4) will einen Spielzeug-Presslufthammer zum Üben haben, da er später mal auf dem Bau tätig sein will. Niklas (5) will einen Dinosaurier und Spiele. Emil (9) hätte gerne ein BMX-Rad und eine Zuckerwatte-Maschine. Maximilian (4) freut sich auf eine Monstertruck-Bahn und einen Teddybär, der laufen und sprechen kann.

Lia (5) möchte gerne einen Barbie-Kosmetikkoffer haben, damit sie ihre Puppe schminken kann. Nele (5) hofft auf einen Welpen. Leopold (5) wünscht sich eine Autorennbahn mit zwei Loopings.

Mona (5) hätte gerne einen Plüschhund zum Kuscheln und eine richtige Katze. Lenny (12) möchte, dass Corona endlich vorbeigeht und außerdem ein Bayern-Trikot. Dana (6) und Maren (6) wünschen sich je einen Teddybär, der sprechen kann.

Paul (4) möchte mehrere Dinos haben. Emilia (4) freut sich auf ein Feuerwehrauto und die Station aus der Kinderserie Paw Patrol. Maja (5) und Maila (5) wollen sich überraschen lassen. Klara (3) wünscht sich ein Zelt, Dina (6) Kleider für ihre Barbie-Puppen.