Zum neuen Schuljahr steht in der Butenschönstraße ein Zelt aus Hamburg. Es soll in den kommenden 30 Jahren Heimat des „Kinder- und Jugendzirkus Bellissima Polaris“ sein. Vorher ist noch viel zu tun und noch mehr zu bezahlen. Urlaub ist für die Speyerer Zirkusleute in diesem Sommer nicht drin. Auch nicht für Zirkusdirektor Harald Luft.

„Wir sind schon dabei, das alte Zelt auszuräumen, Heizung und Elektrik abzubauen und die Fundamente für das neue Zelt vorzubereiten“, berichtet Luft von viel Zeit-,