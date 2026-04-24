Der Kinder- und Jugendzirkus Bellissima nimmt das Programm „Ombre – Verlauf und Veränderung“ erneut in sein Programm auf.

Premiere hat das von den Mitwirkenden entwickelte Stück zum 30. Bellissima-Geburtstag im November gefeiert. Auf die große Nachfrage nach Wiederholung haben Direktor Harald Luft und sein Team mit Sondervorstellungen reagiert. „Ombre“ (Schatten) zeigt das Zirkus-Jugendvarieté in einer Show, in der die Artisten Mut zur Veränderung beweisen und von Begegnungen erzählen, die zu neuen Perspektiven führen. Poetisch und tiefgründig sind die von den Jugendlichen selbst verfassten Texte. Termine: Samstag, 2. Mai, 18 Uhr, und Sonntag, 3. Mai, 15 Uhr, im Zirkuszelt, Butenschönstraße 6, in Speyer. Tickets gibt es online unter www.zirkusbellissima.de. Nähere Informationen per E-Mail an info@zirkusbellissima.de.