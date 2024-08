Die Rucksackschule des Forstamts Pfälzer Rheinauen lädt Kinder und Eltern zur Outdoor-Veranstaltung „Wald und Wasser“ am Donnerstag, 22. August, 14 bis 16.30 Uhr, ein. Die Teilnehmer haben laut Veranstalter Gelegenheit, Gewässer zu erkunden und zu erforschen, was im und am Wasser lebt. Mit Keschern und Lupen können die kleinen Bewohner des Wassers dabei mal ganz genau angeschaut werden. Auch wird die Bedeutung des Waldes für Wasser und die des Wassers für den Wald erlebbar gemacht. Treffpunkt ist an der Unterführung der B9 (Siemens-/Brunckstraße). Die Teilnehmer sollten Badesandalen oder Gummistiefel mitbringen. Anmeldung per E-Mail an rucksackschule.speyer@wald-rlp.de. Teilnahmebeitrag: 5 Euro /Person. Anmeldung per E-Mail an rucksackschule.speyer@wald-rlp.de