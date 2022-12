Die Welle an schweren Atemwegserkrankungen bei jungen Patienten bereitet in Speyer der Kinder- und Jugendmedizin des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses Probleme. Die 22 Betten auf der Kinder-Normalstation würden alle genutzt, berichtet Chefarzt Dr. Hans-Jürgen Gausepohl. Auf der Kinder-Intensivstation seien aufgrund einer krankheitsbedingt angespannten Personalsituation zurzeit nicht alle verfügbaren Betten zu betreiben. Laut Krankenhaus gibt es keinen Aufnahmestopp: So könnten aktuell auch neue pädiatrische Akutpatienten aufgenommen werden, weil immer wieder Kinder nach erfolgreicher Therapie entlassen würden. Um Kapazitäten für die Akutversorgung freizuhalten, seien planbare Eingriffe wie Magen- oder Darmspiegelungen oder Untersuchungen von Kindern im Magnetresonanztomographen und im Schlaflabor abgesagt worden. „Zusätzliche Bettenkapazitäten könnten wir bei Bedarf in benachbarten Abteilungen schaffen“, so Gausepohl.

Der Chefarzt führt die Sondersituation auf das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) zurück. Seit Mitte November verbreite sich dieses ungebrochen. „Betroffen sind vor allem Säuglinge und Kleinkinder bis zu zwei Jahren“, erläutert Gausepohl. Sie hätten Atemnot und seien auf eine Sauerstofftherapie angewiesen, die nur im Krankenhaus möglich ist. „Meist können die Kinder auf der Normalstation behandelt werden, nicht selten ist ein mehrtägiger stationärer Aufenthalt nötig.“ Auswirkungen gebe es auch anderer Stelle im Krankenhaus: Derzeit suchten vermehrt Eltern mit Kindern die Notaufnahme auf und seien teilweise mit Wartezeiten konfrontiert. Immerhin: Die Anzahl der Corona-Patienten in der Klinik war am Dienstag mit fünf geringer als in langen Phasen der vergangenen beiden Jahre.