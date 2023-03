Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Den Jüngsten wird ganz schön viel zugemutet: Nach monatelangem Fernunterricht kehrten die Schüler der weiterführenden Schulen in Speyer vor einigen Wochen wieder teilweise an die Schulen zurück. Seit Montag müssen sie nun erneut von zu Hause aus lernen. Was macht das Hin und Her mit den jungen Menschen?

Es sei ein Gefühl von „sich seinem Schicksal ergeben“, „sich ins Notwendige fügen“ gewesen. So beschreibt Egbert Schlitz, Schulleiter des Nikolaus-von-Weis-Gymnasiums