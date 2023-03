Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Rheinland-Pfalz isst besser“: So lautet das Motto der Ernährungsinitiative des Landesumweltministeriums. Ein Dutzend Kinder von Baugenossen haben am Dienstag im Kochbus an der Danziger Straße viel gelernt, gut gekocht und besser gegessen.

Kühlschrank, Backofen, vier Gasflammen, Kochausrüstung und Spülmaschine reichen fürs Lernen auf Rädern in der letzten Ferienwoche. Die Sechs- bis 13-Jährigen stehen