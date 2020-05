Ein neunjähriger Junge, der als Fußgänger unterwegs war, und ein Radfahrer sind bei einem Zusammenstoß in Speyer-Nord leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, liefen am Montagmorgen zwei Jungen auf dem gemeinsamen Fahrrad- und Fußgängerweg entlang der Spaldinger Straße. Ein sich von hinten nähernder 70-jähriger Radfahrer machte diese durch Klingeln auf sich aufmerksam, und die Kinder bewegten sich in unterschiedliche Richtungen. Folge: Nur einer der Jungen konnte dem Radler ausweichen.