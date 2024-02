Wurde am Rosenmontag auf der Maximilianstraße ein Junge von Jugendlichen bedroht? Eine Speyererin hat die Situation jedenfalls so aufgefasst und die Polizei alarmiert. Diese kommt zwar zu einer etwas anderen Bewertung dessen, was vorgefallen ist. Das Verhalten der Zeugin lobt sie dennoch als beispielhaft. Eine Geschichte über Zivilcourage.