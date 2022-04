Von einer „Verkettung unglücklicher Umstände“ spricht die Speyerer Polizei mit Blick auf einen Fall, der die Beamten am Samstagabend auf der Frühjahrsmesse beschäftigt hat. Laut Bericht stolperte ein Kleinkind am Riesenrad „ohne Fremdeinwirkung“. Der Vater des Kindes nahm aber an, dass ein 27-Jähriger aus Sinsheim das Kind gestoßen hatte – und wurde handgreiflich. Er schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. „Da sich der Vater und das Kind im Anschluss von der Örtlichkeit entfernten, bestehen noch keine Hinweise zum Täter“, so die Beamten. Der Sinsheimer sei nur leicht verletzt worden.