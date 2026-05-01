Ein zehnjähriger Junge wurde bei einem Unfall am Donnerstag an der Einmündung Theodor-Heuss-/Ludwig-Uhland-Straße nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Er fuhr demnach gegen 16 Uhr auf dem Radweg der Theodor-Heuss-Straße in entgegengesetzter Richtung und missachtete an der Ampel für Radfahrer und Fußgänger das Rotlicht. Eine 72-jährige Autofahrerin bog bei Grün von der Ludwig-Uhland- nach rechts in die Theodor-Heuss-Straße ab. Trotz eines Ausweichmanövers des Autos stieß das Fahrrad gegen die Beifahrerseite. Der Junge stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.